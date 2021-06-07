مال وأعمال

السعودية للكهرباء تكلف خالد القنون بمهام الرئيس التنفيذي خلفا للسديري

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وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، على استقالة الرئيس التنفيذي فهد بن حسين السديري، الذي تقدم بها نظراً لظروف خاصة.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، أنه قد تمت الموافقة على تكليف خالد بن حمد القنون بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 7 يونيو 2021، وحتى إشعار آخر.

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وقالت السعودية للكهرباء، إن خالد القنون حاصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وشغل العديد من المناصب في الشركة السعودية للكهرباء خلال 31 سنة؛ كما يشغل عضوية عدد من مجالس إدارات الهيئات واللجان المحلية.

كانت الشركة السعودية للكهرباء قد تحولت للربحية خلال الربع الأول من العام الجاري محققة صافي أرباح بلغ 1.69 مليار ريال، مقابل خسائر صافية بقيمة 2.44 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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