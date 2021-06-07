بلومبرج: انخفاض سعر برميل النفط بعد صعوده للأسبوع الثاني على التوالي

بلومبرج – انخفض سعر برميل النفط بعد أن وصل إلى 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، حيث كان الارتفاع مدفوعًا بعلامات على تباطؤ السوق.

وتراجعت الأسعار في العقود الآجلة بنسبة 0.7% في نيويورك بعد أن سجلت مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي، وعلى الرغم من انخفاض النفط اليوم الاثنين، لا تزال توقعات الطلب على المدى الطويل صعودية مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى مزيد من الحركة في السوق.

ويرى مايك مولر، رئيس مجموعة فيتول جروب في آسيا، أنه على ما يبدو أن أوبك + تسيطر على أسعار النفط الخام، مع تراجع إنتاج الولايات المتحدة عن مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف مولر، أنه في غضون ذلك، تراجعت واردات النفط الصينية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، حيث أوقفت مصافي التكرير الخاصة في البلاد عمليات الشراء وسط تدقيق في الحصص التي أصدرتها الحكومة.

وتلقت الصين ما يعادل 9.68 مليون برميل يوميًا في مايو، وفقًا لحسابات بلومبرج بناءً على بيانات حكومية.

وأدى الانتعاش القوي من الفيروس في الولايات المتحدة والصين وأوروبا إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% هذا العام، على الرغم من أن عودة Covid-19 في آسيا أنذرت الجميع بأن التعافي سيكون غير منتظم.

وحذرت شركة “Rosneft PJSC” الروسية من نقص وشيك في الإمدادات، حيث يوجه المنتجون العالميون الأموال على نحو متزايد إلى تحول “متسرع” في مجال الطاقة.

وقال جيفري هالي، محلل السوق في “Oanda Asia Pacific”، إن أسعار النفط تشهد بعض التغطية الطويلة مع بيانات الصادرات الصينية التي تزيد من حالة عدم الارتياح.

وأضاف: “مع بعض التحسن في وضع الجائحة في الهند والانتعاش الذي لا يزال على المسار الصحيح في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، يجب أن يظل النفط في حالة شراء عند الانخفاضات”.

وعلى مستوى الأسعار، خسر خام غرب تكساس الوسيط لتسليم شهر يوليو 0.7% هابطا إلى 69.15 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 7:27 صباحًا بتوقيت لندن بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% يوم الجمعة.

وفي المقابل ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 5% الأسبوع الماضي، وهي أكبر نسبة منذ منتصف أبريل، كما هبط خام برنت لشهر أغسطس 0.8% إلى 71.29 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بعد ارتفاعه 0.8% في الجلسة السابقة.

واستقر السوق في إطار صعودي، وسط معدل الانتشار الفوري لخام برنت عند 41 سنتًا في الوضع الهابط- حيث تكون الأسعار شبه المؤرخة أغلى من الأسعار المتأخرة، بالمقارنة مع 37 سنتًا في الأسبوع السابق.

وقال مولر من فيتول في مؤتمر يوم الأحد، إن تراجع عمليات الحفر والإنتاج في الولايات المتحدة يجعل مهمة أوبك + في إدارة الأسواق أسهل.

من غير المرجح وصول إمدادات النفط الإيراني إلى الأسواق قبل الربع الرابع من 2021

وأضاف، أنه بالنظر إلى التأخير في المحادثات بين طهران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي، فمن غير المرجح وصول المزيد من الإمدادات الإيرانية إلى السوق قبل الربع الرابع.

من جانبه، قال دانيال هاينز ، كبير محللي السلع في أستراليا ونيوزيلندا: “يظل التركيز على الطلب، حيث تشير بيانات حركة الطلب إلى أن الموسم الصيفي يجب أن يكون إيجابيًا”.

وترى المجموعة المصرفية المحدودة، أنه “من المفترض أن تشهد السوق مزيدًا من التشديد خلال الأسابيع القادمة”.