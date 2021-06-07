صندوق الإمارات ريت يلغي عرض هيكلة صكوك بقيمة 400 مليون دولار بعد ثورة حملة السندات

أعلنت وكالة بلومبرج عن سحب شركة الإمارات ريت، التي تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم الاثنين، اقتراح إعادة هيكلة صكوك بقيمة 400 مليون دولار، بعد معارضة مجموعة من المستثمرين الصفقة.

وقال صندوق “الإمارات ريت”، إن 57% من حملة الصكوك الذين يحق لهم التصويت يؤيدون عرض التبادل الخاص بها، وهو ما يقل عن النسبة المطلوبة لدفع الاقتراح وهي 75%.

ونتيجة لذلك، ألغت شركة الإمارات ريت الخطة، متعهدة بمواصلة استكشاف الخيارات لتحسين تداول الصكوك والأسهم في REIT.

وقالت الشركة أيضًا إنه لم يكن هناك أي تخلف عن السداد أو أي حدث حل لديونها وأنها ستدفع توزيع أرباح الصكوك القادم في يونيو كما هو مقرر.

وأشار الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلى تفاقم الركود العقاري بسبب جائحة كورونا عالميا.

وقال الصندوق إنه بحاجة إلى تحسين ميزانيته العمومية، وعرض استبدال الصكوك غير المضمونة بأوراق جديدة وطلب تأجيل مدفوعات القسائم لمدة عام.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد ذكرت أن الصفقة كان من الممكن أن يُنظر إليها على أنها “تبادل ديون متعثرة”.

وشكل الدائنون المعارضون للصفقة ما يسمى بمجموعة مخصصة تضم مستثمرين محليين ودوليين وطلبوا من الإمارات ريت تعديل اقتراحها ومناقشة مخاوفها.

وقال المساهمون المعارضون إنهم يمثلون حوالي 40% من حملة الصكوك.

وهددت بتوجيه ضربة أخرى لسمعة دبي كمركز مالي حيث أدت سلسلة من فضائح الشركات وشطبها إلى زعزعة ثقة المستثمرين.

وفي سياق رفضها للصفقة، قالت مجموعة الدائنين إن على الشركة أولاً معالجة “ضعف الحوكمة وتسرب السيولة والافتقار المستمر للشفافية”.

قال آرون ريدي، العضو المنتدب في بنك الاستثمار هوليهان لوكي إنك: “سنواصل التفكير في التعليقات الواردة من السوق والعمل مع الشركة بهدف معالجة المشكلات الهيكلية التي نلاحظها في الصكوك وأدوات الملكية ضمن هيكل رأس المال”.

وظفت الإمارات ريت العام الماضي، هوليهان كمستشار حيث كانت تدرس طرقًا لتحسين ميزانيتها العمومية وتفكر في شطب محتمل من سوق الأسهم في دبي.