المصري لتنمية الصادرات يستهدف 844 مليون جنيه أرباحا بنهاية 2021

قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مجلس الإدارة قام بالنظر في الموازنة التخطيطية للبنك عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتي 31 ديسمبر 2021 “18 شهرًأ”.

وأضاف البنك في بيان صادر عن البورصة، اليوم الاثنين، أنه الموازنة تستهدف أرباحًا بنحو 844 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021، مقابل 1.52 مليار جنيه من 1 يناير 2019 حتي 30 يونيو 2020.

وأشار البيان، إلي أن البنك يستهدف صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك بنهاية ديسمبر 2021 بنحو 38.966 مليار جنيه، مقابل 31.29 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

أيضا يستهدف البنك زيادة ودائع العملاء خلال الفترة من 63.649 مليار جنيه، مقابال 44.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

يشار إلي أن البنك سجل صافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال نفس الفترة حيث سجل 472.37 مليون جنيه مقابل 855.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.