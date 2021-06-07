روسيا تسجل 9429 إصابة جديدة و330 وفاة بفيروس كورونا

_ سجلت روسيا يوم الاثنين 9429 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى خمسة ملايين و135866. وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 330 شخصا آخرين توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 124117. وتسجل هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية بيانات منفصلة وقالت إن حوالي 270 ألف شخص توفوا بسبب كوفيد-19 والأسباب المرتبطة به في الفترة من أبريل 2020 وحتى أبريل 2021.

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