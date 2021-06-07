عربية تنهي تنفيذ 63% من أعمال المرحلة الأولى بمشروع صن كابيتال

أعلنت شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني، عن الانتهاء من نحو 63% من أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع صن كابيتال الذي تقيمه غرب القاهرة، وأنه سيتم تسليم تلك المرحلة خلال سبتمبر المقبل.

وقال بيان الشركة، إن المشروع يقام على مساحة حوالي 600 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ويجرى حاليا العمل بالتشطيبات الخارجية والداخلية للوحدات.

ولفتت الشركة إلى أنها ستطلق د خلال يونيو الحالي أول مبنى في منطقة البوليفارد، وهي المنطقة الرئيسية في المشروع، والتي يبلغ طول الممشى التجارى بها 14 كيلو متر.

وقال المهندس عمرو دياب نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية بشركة عربية أن معدلات التنفيذ في المباني الخاصة بالمرحلة الأولى بلغت ما يقرب من 63٪، مشيرا إلى حرص الشركة على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.

وأضاف دياب أن صن كابيتال مشروع متكامل، يضم كافة أنواع المرافق منها التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والرياضية، سوف يتم انشاء مجموعة من المدارس والجامعات الدولية، ومنشأة طبية عالمية المستوى، ومنطقة إدارية مكونة من مكاتب عديدة بمساحات مختلفة تناسب مجالات متنوعة، ومجموعة من المولات.