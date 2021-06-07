هالة السعيد: الحكومة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العناصر الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي تضع على رأس أولوياتها زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة قطاعات التعليم والصحة لزيادة القدرات وميكنة الخدمات.

وتحدثت خلال اجتماع مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بشأن برنامج الإصلاحات الهيكلية موضحة أن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من البرنامج التي تستهدف إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير أنماط الإنتاج، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وأضافت السعيد أن قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة سعي الحكومة لدعم تطوير سلاسل التوريد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وخاصة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية.

وحضر اللقاء إبراهيم العافية، مسئول قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في القاهرة، نيفين أحمد مديرة البرامج، الحوكمة والمساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي.

وخلال الاجتماع استعرضت السعيد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوروناعلي الاقتصاد المصري، وكذلك الاستراتيجية الاستباقية التي اتخذتها مصر للتعامل مع الأزمة، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات في وقت مبكر للتخفيف من الأثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر فقرًا من السكان.

وأوضحت السعيد أن الاستراتيجية التي اتخذتها مصر للتعامل مع تفشي الوباء، ركزت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والنشاط الاقتصادي.

وتناولت السعيد الحديث حول رؤية مصر 2030 موضحة أن عملية التحديث مستمرة، وفقًا للتغيرات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى الجهد التشاركي الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تحديث الرؤية.

وتطرق اللقاء إلى برامج الاتحاد الأوروبي الجارية والمقترحات الرئيسة للتعاون مع مصر، حيث أكدت السعيد حرص الدولة علي تعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأثني أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي على المجهود التي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطن المصري وكذا النتائج الاقتصادية الإيجابية والتي تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب الحضور عن اهتمامهم بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية سياسيًا واقتصاديًا.

وأشاد سفير الاتحاد الأوربي بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريك أساسي في منطقة الشرق الأوسط وأكد علي تطلعه لمزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر في المجالات كافة.