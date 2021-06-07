تخصيص أراضي وتسهيلات للتموين لتوفير الخدمات بالمدن الجديدة

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اتفقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطع أراضي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لجذب المطورين والمستثمرين ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بشأن قطع الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة المختلفة الخاصة بوزارة التموين في المدن الجديدة.
وأشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الأنشطة التي تتولى وزارة التموين إقامتها، تشمل الأسواق المركزية، والمناطق التجارية واللوجستية، وأنشطة الصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية، ومخازن الجملة، وإنشاء الصوامع المعدنية لتخزين الأقماح.
وأكد الجزار أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين المسئولين من الوزارتين، من أجل توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية لإتاحة الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها ويسرع بمعدلات التنمية بها.
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