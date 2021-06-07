اتفاق بين المصرية للاتصالات وفودافون على توزيع أرباح استثنائية لعام 2021

دوت الخليج – أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاق الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون العالمية على توزيع أرباح استثنائية لعام 2021.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي نقلته قناة “CNBC عربية” اليوم الاثنين، لإعلان توقيع اتفاقية مساهمين معدلة لتوزيع أرباح استثنائية لعام 2021 بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية، أن أهمية الاتفاق تنبع من الدور الكبير للشركتين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، فضلا عن المزايا والفوائد المرتقبة للشركتين.

ويرى وزير الاتصالات أن الاتفاق يمثل نموذجا يحتذى به لاتفاق متوازن يراعي مصلحة الشركتين ومستهدفاتهما، والأهم من ذلك انه يراعي مصلحة مشتركي وعملاء الشركتين التي تأتي دوما في المقام الأول، على حد تعبيره.

وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من الاتفاقات التي تنمي التعاون بين شركات القطاع وتكرسه ليعود بالنفع على المستفيدين من خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

بدوره قال نيك ريد العضو المنتدب بمجموعة فودافون العالمية، إنه خلال زيارته لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر ديسمبر 2020، اتضح له امتلاك البلاد رؤية حقيقة تدعمها المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية لتنشيط كافة قطاعات الاقتصاد لاسيما قطاع الاتصالات من بينها.

وأضاف العضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية، أن الاتفاقية الموقعة ستمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين مجموعة فودافون العالمية والشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا مواصلة تنفيذ الرؤية الطموحة لقطاع الاتصالات في المنطقة كافة.

وعقب وزير الاتصالات: نعلم أنك كنت وراء هذه المفاوضات ولكن هناك صفقات ضخمة تتطلب مزيدا من الوقت لإنجازها مشيدا بدعم العضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية للعملية بأكملها والتي كانت على مدار 3 أشهر .

وبدوره، قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه خلال الأشهر الستة الماضية كانت الشركة تعمل على تدعيم علاقتها مع فودافون العالمية بحرفية ونشهد اليوم ثمرة تلك المفاوضات بتوقيع اتفاقية المساهمين معدلة بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية.