الاتفاقية المعدلة بين المصرية للاتصالات وفودافون تضع 60% حدا أدنى لتوزيعات الأرباح من التدفقات النقدية الحرة

دوت الخليج – شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية مساهمين معدلة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية.

وأفادت الوزراة في بيان اليوم الاثنين، بأن الاتفاقية تتضمن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر، لتدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بقيمة 10 مليار جنيه مصري للمساهمين خلال العام الحالي 2021، تم بالفعل صرف ملياري جنيه منها في مارس الماضي.

وأضافت الوزارة أن الطرفان اتفقا على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في “شركة فودافون مصر” داخل مجموعة فودافون العالمية، بحسب البيان.

إضافة حقوق للمصرية للاتصالات منها الحصول على معلومات عن استثمارها في فودافون مصر

وأشارت وزارة الاتصالات في بيانها، إلى شمول الاتفاقية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات؛ وهو الأمر الذي سيكون له آثر إيجابى على تطوير سوق الاتصالات المصرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وأشار طلعت، إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم كافة الجهود والسياسات المحفزة لتنمية استثمارات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات المصرى باعتبارها شريكا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

من جانبه، قال المهندس عادل حامد: “سعداء بالتوصل لهذه الاتفاقية التي تقدم منفعة متبادلة للطرفين، حيث كانت الشركة المصرية للاتصالات ولا تزال شريكًا استراتيجيًا لمجموعة فودافون العالمية في السوق المصري”.

وأكد حامد، على أن هذه الاتفاقية المحسنة “تضمن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية للطرفين في ضوء التعديلات التي تمت على الاتفاقية والتي تؤمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأن استمرارنا في هذا الاستثمار يؤتي بثماره”.

وأضاف: “تنوي المصرية للاتصالات استخدام التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح لتقليص حجم الدين لخفض التكاليف التمويلية وتعزيز ربحية الشركة”.

بدوره، صرح نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية:” ستسمح هذه الاتفاقية لشركة فودافون مصر بمواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات ومن ثم نمو الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة والعمل مع المصرية للاتصالات والحكومة، لتحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي.”

ومن جانبه أفاد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، بإن توقيع الاتفاقية المعدلة للمساهمين تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية وتعكس رغبة جميع الأطراف في الاستثمار والعمل الدائم على تعظيم الفائدة لجميع أطراف الاتفاقية.