توجيهات رئاسية باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يضمن مظلة رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة خلال 10 سنوات، وحمايتهم من مخاطر المرض وما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.

أكبر عملية جراحية يجريها المواطن لن تكلفه أكثر من 300 جنيه

وتركز حملات الوعي الميداني على إبراز مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي 2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من كل أفراد الأسرة، وأن أقصى ما يتحمله المواطن فى أكبر عملية جراحية 300 جنيه فقط.

وقال في بيان، اليوم الإثنين، إن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد في النهوض بالقطاع الصحى، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.

وأكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنهم ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع القومي خلال عشر سنوات بدلاً من 15 عامًا؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في منظومة صحية جيدة تُلبى احتياجاتهم، وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام.

وقال إننا نعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء) لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.

أضاف أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في ظل نجاح تجربة بورسعيد، وتدفعنا لاستكمال مسيرتنا نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة.

ووجه بتعزيز حملات الوعي الميداني بنظام التأمين الصحي الشامل خاصة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وشرح فلسفة المنظومة الجديدة بشكل مبسط وما تُقدمه من مزايا للمواطنين، تعكس الأولوية المتقدمة التي تُوليها القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي بمنظور شامل ومتكامل باعتبار ذلك إحدى ثمار مسيرة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبها عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محاضرة توعية لجمعية الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتم شرح نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يوفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على حملات التوعية الميدانية، بالمنظومة الجديدة، في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يُسهم في تنمية وعي المواطنين بما توفره من خدمات طبية متميزة للمنتفعين من كل أفراد الأسرة من أجل تخفيف العبء عنهم، وتحفيزهم للتسجيل.