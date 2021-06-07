مؤشرات بورصة الكويت تواصل ارتفاعها الجماعي للجلسة الثالثة على التوالي

فهد حسين – واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها الجماعي للجلسة الثالثة على التوالي بختام تداولات اليوم الاثنين، ليصعد المؤشر العام إجمالا بنسبة 0.15% إلى مستوى 6270.69 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% والسوق “الرئيسي 50” بنسبة 0.28% والرئيسي 0.3%

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 65.8 مليون دينار من 53.9 مليون دينارا الجلسة السابقة، فيما زاد حجم التداولات إلى 347.9 مليون سهما من 309.21 مليون سهم في جلسة أمس الأحد.

وتصدر “منافع” الأداء الإيجابي لتسعة قطاعات في البورصة بصعوده 2.99% بدعم من سهم “شمال الزور”، تلاه السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11% متأثرا بصعود “ميرزان القابضة” بنفس النسبة، ثم التكنولوجيا والتأمين بنسبة 0.95% و0.74% على الترتيب.

وفي المقابل جاء الطاقة على رأس 3 قطاعات سجلت أداء سلبي بالختام بهبوطه 1.13% متأثرا بهبوط أسهم سنرجي وبترولية وبيت الطاقة، تلاه الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 0.42% و0.01%.

وتصدر سهم “معادن” الأداء الإيجابي لعدد 68 سهما بصعوده 11.59%، فيما جاء “أرزان” على رأس الأسهم الـ48 الخاسرين بهبوطه 6.29%.

وكانت البنوك الأنشط خلال جلسة اليوم، لاسيما بعد استحواذ “الأهلي المتحد” على أكبر حجم تداولات بلغ 29.1 مليون سهما بسيولة قدرها 6.5 مليون دينار، والكويت الوطني على أعلى سيولة بقيمة 10.72 مليون دينار بعد تداول 8.95 مليون سهما من أسهمه.