ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى منذ فبراير 2018

_ أظهر مسح اليوم ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في يونيو لتبلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2018 بفضل إعادة فتح المطاعم واستئناف حركة السياحة في ظل تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 28.1 من 21.0 في مايو. وكان استطلاع رأي أجرته قد أشار لقراءة عند 26.0.

وصعد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 21.3 من 6.3. وانخفض مؤشر للتوقعات إلى 35.3 من 36.8 قبل شهر.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس “يزداد تجاوز منطقة اليورو للخسائر المؤلمة لعام كورونا”.

وشمل مسح سنتكس 1139 مستثمرا في الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو.