سهم إعمار يرتفع بسوق دبي 0.64% ومكاسب أبوظبي المالي تتخطى 6 مليارات درهم

فهد حسين – انهت أسواق المال الإماراتية جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي محققة مكاسب سوقية تخطت 6 مليارات درهم بعم من الأسهم القيادية وزخم السيولة وأحجام التداولات.

وأنهى سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا 0.64% بعد جلستين من التراجع، ليصعد المؤشر إلى مستوى 2839.01 نقطة بدعم من الأداء القوي لسهم أعمار العقارية الذي قاد قطاع العقارات لتصدر الأداء الإيجابي للسوق.

وشهدت الجلسة زيادة في أحجام التداولات والسيولة، إلى 172.56 مليون سهما من 91.58 مليون سهم الجلسة السابقة، 311.4 مليون درهم من 156.63 مليونا في جلسة الأحد.

وتصدر قطاع العقارات الأداء الإيجابي لسبعة قطاعات في السوق بصعوده 1.39% بدعم الأسهم القيادية، تلاه الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.86% و0.41% على الترتيب، فيما تراجع قطاع النقل وحيدا بنسبة 0.52%.

وصعدت أسهم العقارات القيادية إعمار للتطوير وداماك العقارية وإعمار العقارية وإعمار مولز بنسب 2.76% و1.56% و1.48% و1% على الترتيب.

وتصدر سهم “مجموعة الصناعات الوطنية القابضة” الأداء الإيجابي لـ17 سهما بصعوده 14.8%، فيما جاء “سهم مصرف السلام -السودان” على رأس الأسهم العشرة الخاسرين بهبوطه 8.04%.

وكان سهم “إعمار للتطوير” الأنشط خلال جلسة اليوم بحجم تداولات 26.97 مليون سهما وبسيولة بلغت 110.7 مليون درهم.

وربح مؤشر سوق دبي المالي 2.148 مليار درهم بزيادة رأس المال السوقي إلى 388.743 مليار درهم من 386.595 مليارا بختام تداولات أمس الأحد.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام 0.34% إلى مستوى 6646.14 نقطة بدعم من الأسهم القيادية لقطاعات الاستثمار والخدمات المالية والبنوك والاتصالات.

وارتفع حجم التداولات والسيولة إلى 156.2 مليون سهما من 125.33 مليون سهم الجلسة السابقة، وإلى 1.36 مليار درهم من 1.26مليارا بختام الجلسة السابقة.

وقاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية النشاط الإيجابي لسبعة قطاعات في السوق بصعوده 0.55% بدعم من ارتفاع سهمي “الشركة العالمية القابضة” وشركة إشراق للاستثمار بنسبة 0.57% و1.22% على الترتيب.

وارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك بنسبة 0.46% و0.31% على الترتيب، وسط الأداء القوي لأسهم مجموعة اتصالات وسوداتل بالنسبة للأول وبنك رأس الخيمة وأبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة وبنك أبوظبي التجاري بالنسبة للقطاع الثاني.

وجاء سهم الوطنية للتكافل على رأس الأسهم الـ20 الرابحين بصعوده 15%، فيما تصدر “أبوظبي الوطنية لمواد البناء” الأسهم الـ14 الخاسرين بهبوطه 9.32%.

واستحوذ سهم الشركة العالمية القابضة الذي ارتفع 0.57% على أعلى سيولة بقيمة 717.57 مليون درهم، كما اقتنص سهم الدار العقارية الذي ارتفع 0.27% أكبر حجم من التداولات بعدد 64.85 مليون سهما.

وربح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.971 مليار درهم بزيادة رأسماله السوقي إلى 938.66 مليار درهم من 934.689 مليارا بختام جلسة أمس الأحد.