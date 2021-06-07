البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف افتتاح 5 فروعا جديدة

قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه تم الموافقة في 30 مايو 2021 علي افتتاح 5 فروع جديدة.

وأضاف البنك في بيان صادر عن البورصة، اليوم الاثنين، إنه سيتم إفتتاح الفروع في الزقازيق، والمنوفية، والمنصورة، والمنيا، والشيخ زايد.

يشار إلي أن البنك سجل صافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال نفس الفترة حيث سجل 472.37 مليون جنيه مقابل 855.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.