بنك القاهرة يخصص 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

إسلام فضل _ وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقد “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر” باجمالي تمويل من الجهاز يبلغ 500 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر

وقام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

وقالت نيفين جامع، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الشراكة تضمن تمويل 10 آلاف قرض بمختلف المحافظات مما سيوفر الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلي أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلي 500 الف جنيه بناء على قدراته الانتاجية والتسويقية.

ويأتي ذلك بناء علي ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطي العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها.

وأضافت جامع أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر تعطي دفعة قوية لهذا القطاع وتعمل على التوسع في إقامة هذه المشروعات وتطوير إمكاناتها مما ينعكس إيجابيا على توفير المزيد من فرص العمل خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة اعتماد المواطنين على استخدام الموارد المتاحة في تنفيذ مشروعات منتجة خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وذكرت أن حجم التمويلات المقدمة للبنك وصلت 3،3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالي 612 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 8.5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، منذ عام 2012 وحتى الآن.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاما في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف فايد أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليا ما يقرب من 20% من المحفظة والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة.

وأوضح أن البنك يولي إهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط إجراءات منح الائتمان.

وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن التمويل متناهي الصغر من أهم المحاور الذي يعتمد عليها الجهاز للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وذلك بالتعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية.

وأضاف أن الجهاز قد قام خلال الثلث الأول من عام 2021 بضخ إجمالي تمويل قدره 868.1 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر أتاحت ما يزيد على75 ألف فرصة عمل.

وأكد حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حيث تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.

وقال إن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالي عدد العملاء و40 % للشباب.

وأضاف حجازي أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code” مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.