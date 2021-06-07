لينوفو تحقق نمو قوي في مصر بحصة سوقية 31.8%

دوت الخليج – كشفت شركة لينوفو مصر، عن تحقيقها نموا على مستوى كل القطاعات التي تعمل بها، إذ احتفظت بأكبر حصة سوقية للربع المالي الرابع على التوالي، بنحو 31.8% من من السوق المصري.

وقال روني مزرعاني – مدير عام لينوفو، عن دول مصر والأردن ولبنان وشمال إفريقيا، إن مجموعة لينوفو نجحت عالمياً في زيادة إيراداتها لتصل إلى 15.6 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020/2021، وذلك بنمو قدره 48% مقابل نفس الفترة في العام السابق.

وأضاف أن أرباح مجموعة لينوفو العالمية قبل اقتطاع الضرائب نمت بنسبة 392%، محققة 380 مليار دولار، في حين زاد صافي الأرباح بمعدل 512%، إذ سجلت المجموعة 260 مليار دولار.

وتخطت الإيرادات السنوية لمجموعة لينوفو العالمية 60 مليار دولار، بزيادة أكثر من 10 مليار دولار عن العام المالي السابق، كما ارتفعت كل من الأرباح قبل اقتطاع الضرائب وصافي الأرباح بنسبة 70% مقارنةً بالعام الماضي، لتصل الأرباح قبل اقتطاع الضرائب إلى 1.8 مليار دولار، و1.2صافي الأرباح إلى مليار دولار، بحسب مزرعاني.

وقال مزرعاني: “تُعد مصر من أهم أربع أسواق تعمل بها لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذا تحظى استثماراتنا بها بمكانة استراتيجية لدى المجموعة، ونشعر بالفخر للنجاح في مواصلة تحقيق نمو متوازن ومستدام في هذه السوق الواعدة، مع العمل على تعزيز خططنا التوسعية في السنوات القادمة”.

ومن جانبها، عقبت علا الديب، مدير إقليمي بلينوفو عن دول مصر والشام قائلة: “احتلت لينوفو المركز الأول في الحصة السوقية بمصر للربع المالي الثامن على التوالي، وفقاً لآخر تقارير شركة IDC لأبحاث السوق”.

وأضافت الديب أن تقدر حصة لينوفو السوقية في مصر حالياً بنسبة 31.8%، أي تتقدم 10 نقاط عن أقرب منافسيها، وتجسد هذا في الاستحواذ على أعلى حصة سوقية في كل من القطاع التجاري والاستهلاكي، بمعدلات 39.8% و18.6%.

وقالت إن الأجهزة اللوحية (التابلت) واصلت سيطرتها على السوق المصرية بمعدل 43.6%، مقابل 32.6% في الربع الثالث من العام المالي 20/21، وهذا يمثل أكبر نمو للشركة على مستوى كافة القطاعات”.

وأكدت الديب على مواصلة لينوفو مصر خططها للتوسع في منطقة الصعيد وقناة السويس وبورسعيد في المستقبل القريب، نظراً لارتفاع الطلب على منتجات لينوفو العديدة خاصة التابلت والكمبيوتر.

وقالت الديب إنه تماشياً مع استراتيجية لينوفو لتقديم منتجات مبتكرة، فإن رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية لتهيئتها لاستقبال تلك التقنيات المتطورة يقع في مقدمة أولويات لينوفو مصر.