سوق الأسهم السعودية تستأنف اتجاهها الصعودي بارتفاع تاسي 0.32% بدعم 16 قطاع

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فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع نسبته 0.32% بعد أن كسر أطول سلسلة ارتفاعات يومية استمرت 9 جلسات منذ بداية شهر أبريل الماضي بهبوطه أمس الأحد 0.12%.
وتقلصت السيولة المتداولة إلى 10.72 مليار ريال من 14.95 مليار ريال أمس، كما انخفض حجم التداولات إلى 418.6 مليون سهم من 441.9 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما وصل رأس المال السوقي 9.721 تريليون ريال بختام تداولات اليوم.
وقاد قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد 5.49% الأداء الإيجابي لـ16 قطاعا في السوق، وسط تراجع 5 قطاعات أخرى تصدرها الاتصالات هابطا 0.52%.
وارتفعت قطاعات الطاقة والصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.34% و 0.36% و0.77% على الترتيب.
وضمت قائمة الرابحين 105 أسهم، تصدرهم “أسترا الصناعية” الذي صعد 9.98%، فيما كانت الخسائر من نصيب 73 سهما بقيادة “لازوردي” الذي تراجع 4.02%.
واستحوذ سهم “دار الأركان” على أكبر حجم من التداولات بعدد 33.89 مليون سهم، كما تصدر “المصافي” نشاط السيولة في السوق بقيمة 675.96 مليون ريال.
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