أحمد عز يرفع حصته في حديد عز إلى 65.7%

رفع رجل الأعمال أحمد عز حصته في رأسمال شركة حديد عز من32.29 إلي 65.7%.

واشترى عز 181.51 مليون سهم كانت مملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار في شركة حديد عز بقيمة إجمالية 1.68 مليار جنيه، وبذلك ترتفع مساهمته من 175.42 مليون سهم إلي 356.933 مليون سهم.

وذكرت الشركة أن مساهمة انخفضت شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار من 181.512 مليون سهم إلي صفر.

ويذكر أن هذه العملية تعتبر إعادة هيكلة داخلية لملكية أسهم شركة حديد عز، حيث يمتلك المهندس أحمد عز والأطراف المرتبطة 99.999% من شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار.

وكان رجل الأعمال أحمد عز رفع حصته في رأسمال شركة حديد عز في 18 مايو الماضي من 27.3 إلي 32.29%، واشترى 3.04 مليون شهادة إيداع دولية بما يعادل 27.12 مليون سهم كانت مملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار في شركة حديد عز، وبلغت قيمة الصفقة نحو 18.98 مليون دولار، بمتوسط سعر 2.1 دولار لشهادة الإيداع، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.

وحققت شركة حديد عز، خلال 2020، خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وتراجعت المبيعات خلال العام الماضي لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة في 2020 نحو 563.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.48 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.