مال وأعمال

بنك أبوظبي الأول يصدر سندات خضراء باليوان الصيني بقيمة 23 مليون دولار

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– كشف بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إصداره سندات خضراء بقيمة 150 مليون يوان “تعادل نحو 23 مليون دولار”.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين، إن هذه السندات هي أول إصدار خاص لسندات خضراء مقومة باليوان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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والسندات الخضراء، هي أدوات دين لتمويل مشروعات ذات مزايا بيئية.

وأشار البنك في بيانه، إلى أنه قد أصدر سندات خضراء بعدة عملات من بينها الدولار والفرنك السويسري بأكثر من مليار دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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