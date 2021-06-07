المعمر السعودية تنشئ صندوق استثماري خاص برأسمال مستهدف 3.5 مليار ريال

دوت الخليج – أفصحت شركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة مع السعودي الفرنسي كابيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص لتطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة.

وأفادت “MIS”، في بيان للسوق اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم هذا الصندوق نحو 700 مليون ريال كمرحلة أولى، مع خطة استراتيجية تهدف للوصول من خلال المراحل المختلفة ليكون حجم الاستثمار المستهدف 3.5 مليار ريال.

وذكرت الشركة أنه بموجب المذكرة الموقعة مع السعودي الفرنسي كابيتال ستكون الشركة المطور الرئيسي لجميع مراكز البيانات التابعة للصندوق والمسؤول عن تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق هذه المراكز بصفة حصرية.

وأضافت أنها ستحصل على نسبة مئوية سنوية من إيرادات وعائدات هذه المراكز، مشيرة إلى أن نسبة ملكية الشركة في وحدات الصندوق ستكون 10%.

ونوهت الشركة بأن الاتفاقية تتضمن تعيينها كمدير للعمليات والمرافق ووكيل تأجير لجميع مراكز بيانات الصندوق بشكل حصري على أساس طويل الأجل.

وسيتم بدء العمل بهذة المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين، الموافق اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، وتستمر لمدة 180 يوم عمل بحسب ” MIS” التي أشارت إلى عدم إمكانية تحديد الأثر المالي لتدشين الصندوق في الوقت الحالي، مستبعدة وجود أي أية أطراف ذات علاقة في المذكرة.