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الصحة العالمية: نسعى لتوفير تمويل ولقاحات لكوفاكس من مجموعة العشرين

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وكالات – قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين إن محادثات تجري مع دول مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين والهند، تتعلق بتبرعات مالية وتبرعات بلقاحات كورونا لمرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وقال بروس إيلوارد، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومنسق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا بالمنظمة، للصحفيين إن منظمة الصحة العالمية ترغب أن تسهم الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان بجرعات.

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وأضاف إيلوارد أن اقتراحا قدمه الاتحاد الأوروبي الجمعة لمنظمة التجارة العالمية لتوسيع نطاق إتاحة اللقاحات الواقية من فيروس كورونا ليس كافيا، وقال إن التنازل عن حقوق براءات اختراعها سيمثل قيمة إضافية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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