احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.22 تريليون دولار في نهاية مايو

وكالات – قال البنك المركزي المصري الصيني اليوم الإثنين إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت 3.2 تريليون دولار في نهاية مايو، ارتفاعا من 3.198 تريليون دولار في نهاية أبريل.

وأضاف بنك الشعب الصيني أن قيمة احتياطيات الذهب لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم زادت إلى 119.02 مليار دولار في نهاية مايو من 110.72 مليار دولار في نهاية أبريل.