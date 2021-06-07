- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قال البنك المركزي المصري الصيني اليوم الإثنين إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت 3.2 تريليون دولار في نهاية مايو، ارتفاعا من 3.198 تريليون دولار في نهاية أبريل.
وأضاف بنك الشعب الصيني أن قيمة احتياطيات الذهب لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم زادت إلى 119.02 مليار دولار في نهاية مايو من 110.72 مليار دولار في نهاية أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.22 تريليون دولار في نهاية مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.