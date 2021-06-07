ماڤن تطلق مشروع كالي كوست في الساحل الشمالي باستثمارات 15 مليار جنيه

بكر بهجت – أطلقت شركة ماڤن للتطوير العقاري ثاني مشروعاتها العقارية في مصر، بالساحل الشمالي، باسم “كالي كوست” Cali coast على مساحة مليون متر مربع، وباستثمارات قيمتها 15 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد يوسف، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إن المستهدف البيعي من المشروع خلال العام الجاري يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح أن المشروع سينفذ خلال 5 سنوات، وتسعى الشركة لبيع المرحلة الأولى خلال العام الجاري.

وأضاف أن ماڤن تسير في خطتها الاستثمارية، وفق الجدول الزمني الذي وضعته، حيث تعتزم خلال الفترة القريبة المقبلة الإعلان عن مشروع سكني جديد.