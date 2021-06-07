- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت – أطلقت شركة ماڤن للتطوير العقاري ثاني مشروعاتها العقارية في مصر، بالساحل الشمالي، باسم “كالي كوست” Cali coast على مساحة مليون متر مربع، وباستثمارات قيمتها 15 مليار جنيه.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد يوسف، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إن المستهدف البيعي من المشروع خلال العام الجاري يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، تمثل المرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح أن المشروع سينفذ خلال 5 سنوات، وتسعى الشركة لبيع المرحلة الأولى خلال العام الجاري.
وأضاف أن ماڤن تسير في خطتها الاستثمارية، وفق الجدول الزمني الذي وضعته، حيث تعتزم خلال الفترة القريبة المقبلة الإعلان عن مشروع سكني جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماڤن تطلق مشروع كالي كوست في الساحل الشمالي باستثمارات 15 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.