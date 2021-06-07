البنك المركزي المصري يطلق المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية الاثنين المقبل

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري عن اعتماد مجلس إدارته لائحة اشتراك البنوك العاملة في مصر بنظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك داخل مصر بالعملات الأجنبية.

وأشار المركزي، في بيان اليوم، إلى أنه سيتم إطلاق النظام الجديد لمقاصة الشيكات بالعملات الأجنبية، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، الموافق 14 يونيو.

وأفاد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن إطلاق نظام المقاصة الالكترونية للشيكات متعدد العملات، من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي، من أهمها: خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذها وتسويتها، بما يتوافق مع جميع المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري المصري.

‎أماني شمس الدين: تشغيل النظام الجديد بالدولار واليورو كمرحلة الأولي

وأكدت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري المصري علي ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.

وأضافت أنه تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولي.

‎إيهاب نصر: تريليونا جنيه معاملات مالية عبر مقاصة الشيكات الإلكترونية بالعملة المحلية خلال 2020

وقال المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن تريليوني جنيه مصري خلال عام 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.