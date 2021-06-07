وزارة الري تصدر بيانا توضيحيا لما أثير عن مناسيب فتحات سد النهضة

دوت الخليج – أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا توضيحيا لما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مناسيب فتحات سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت بيان الري أن:

– أقصى منسوب للمياه بالسد هو 645 مترا، وأقصى منسوب للتخزين 640 مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي 145 مترا، وأقصى ارتفاع لتخزين المياه 140 مترا).

– توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة.

– توجد فتحتين لتصريف المياه تقع على منسوب 542 مترا.

– يتضمن السد فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب 542 مترا، ولكي تولد الكهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب 560 متر، والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي 4 مليار متر مكعب.

– يتضمن السد 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب 578 مترا، ولكي تولد التوربينات العليا الكهرباء، فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب 590 مترا، والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي 15 مليار متر مكعب.

وأضاف البيان: “وهذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين 103 إلى 67 مترا، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها من تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق.