مال وأعمال

سميح ساويرس يحصل على الجنسية الفخرية السويسرية

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وكالات – حصل المستثمر سميح ساويرس على شهادة الجنسية الفخرية من كانتون أوري وسط سويسرا لإنجازاته في مجال السياحة بمنتجع أندرمات.

حصل الملياردير، البالغ من العمر 64 عامًا، على الجنسية الفخرية العام الماضي، لكن تم تأجيل الحفل بسبب جائحة Covid-19.

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وأقيم الحفل يوم الجمعة في Tellspielhaus (مسرح ويليام تيل) في ألتدورف عاصمة أوري.

وقال برنارد روسي، بطل التزلج الأولمبي، وهو أشهر أبناء أندرمات على الأرجح، والذي عمل بنفسه في مشروع ساويرس: “بالمبادرة وروح المبادرة والالتزام المالي الهائل، قدم ساويرس خدمات متميزة لمقاطعة أوري”

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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