- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – حصل المستثمر سميح ساويرس على شهادة الجنسية الفخرية من كانتون أوري وسط سويسرا لإنجازاته في مجال السياحة بمنتجع أندرمات.
حصل الملياردير، البالغ من العمر 64 عامًا، على الجنسية الفخرية العام الماضي، لكن تم تأجيل الحفل بسبب جائحة Covid-19.
وأقيم الحفل يوم الجمعة في Tellspielhaus (مسرح ويليام تيل) في ألتدورف عاصمة أوري.
وقال برنارد روسي، بطل التزلج الأولمبي، وهو أشهر أبناء أندرمات على الأرجح، والذي عمل بنفسه في مشروع ساويرس: “بالمبادرة وروح المبادرة والالتزام المالي الهائل، قدم ساويرس خدمات متميزة لمقاطعة أوري”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سميح ساويرس يحصل على الجنسية الفخرية السويسرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.