رئيس الوزراء يستعرض مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بمحافظة الإسكندرية

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد اجتماع اليوم هو متابعة الموقف الخاص بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الاسكندرية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعيا لدفع معدلات الإنجاز الخاصة بتلك المشروعات، والاسراع بدخولها الخدمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في التعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية، وما تم تنفيذه من مشروعات في محافظة الإسكندرية كـ”بشائر الخير” وغيرها، والتي تضمنت إقامة آلاف الوحدات السكنية في المحافظة.

وأوضح أنه جرى نقل عدد كبير من أهالينا من قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة إلى تلك الوحدات، ويتمتعون حالياً بجودة حياة، مؤكداً أن الدولة مستمرة في بذل الجهود لتطوير باقي المناطق العشوائية، ونقل أهالينا إلى مشروعات سكنية مخططة تتوافر بها جميع الخدمات التي يحتاجها المنتقلون إلى تلك المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع المواطنين الذين سيتم نقلهم إلى المشروعات السكنية المخططة، وشرح جميع الأمور لهم ببساطة حتى لا نعطي فرصة لمروجي الشائعات لبث اللغط ونشر الأكاذيب بين أهالينا القاطنين بهذه المناطق.

ولفت إلى أن الدولة توفر وحدات سكنية للمواطنين المنتقلين من تلك المناطق، إلى جانب محلات وورش بديلة للأهالي الذين سيتم نقلهم.

وكلف رئيس الوزراء بتوفير مناطق حرفية لهم، وطمأنتهم بأن الدولة مستمرة في العمل على توفير حياة كريمة لهم، وتعويضهم عن الظروف الصعبة التي عاشوا فيها على مر السنوات الماضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها في نطاق المحافظة بمختلف القطاعات ونسب ومعدلات تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أنه جرى استعراض الموقف الخاص بمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية على مستوى محافظة الإسكندرية، إلى جانب استكمال تطوير المحاور المرورية، والتوسع في الطرق الجديدة داخل المحافظة، بما يسهم في سهولة حركة المواطنين والزائرين لها.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود استكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وكذا مشروعات إعادة ترميم وتطوير المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية بالاسكندرية لإعادتها إلى سابق عهدها، وزيادة الحركة السياحية لها.