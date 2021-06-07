الكهرباء: تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية في سوهاج باستثمارات 2.7 مليار جنيه

دوت الخليج – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نفذت أعمال توسعة وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في محافظة سوهاج منذ عام 2014.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه جرى تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 1,7 مليار جنيه خلال الفترة، وذلك لتطوير شبكات من خلال خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة – إحلال هوائيات.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، فقد اضطلعت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة سوهاج خلال الفترة حوالي مليار جنيه.

ووفق البيان، فقد كان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء، أشار البيان إلى إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية، وبدأ بالفعل اعتبارا من اول يوليو 2020.

كما جرى الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة جميع حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

وجرى أيضًا الانتهاء من تطوير 13 مركز خدمة عملاء من إجمالي 19 مركز خدمة بقطاع كهرباء سوهاج.

وأضاف: كما تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الإلكترونية، كما تسعى لفتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

نوه البيان إلى توفير الشركة منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد على الاهتمام أيضًا بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.