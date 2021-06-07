مال وأعمال

شركة إيرباص تسلم 50 طائرة في مايو

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وكالات – قالت شركة إيرباص اليوم الإثنين إنها سلمت 50 طائرة في مايو ليرتفع إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها هذا العام إلى 220 طائرة بارتفاع 38% عن الفترة نفسها في العام الماضي.

ومن بين التسليمات أول طائرة A380 سوبر جامبو لشركة طيران الإمارات منذ ديسمبر من العام الماضي ليتبقى بذلك أربع طائرات أخرى قبل أن تنهي إيرباص إنتاج هذا النوع من الطائرات في أعقاب مبيعات أقل من المتوقع.

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وأكدت إيرباص تلقي طلبية من لوفتهانزا الألمانية لشراء خمس طائرات عريضة البدن من طراز A350 وهو ما أعلنته الشركة الشهر الماضي.

ولكن بيانات إيرباص المعلن عنها اليوم الاثنين أظهرت أن الشركة الألمانية ألغت طلبيات سابقة لثلاث طائرات A350 في نفس الوقت مما ينتج عنه إضافة صافية طائرتين A350.

وأكد متحدث باسم إيرباص الإلغاءات والطلبيات.

وكان تعديل الطلبية جزءا من إعادة هيكلة لأسطول الطائرات تضمن أيضا شراء لوفتهانزا خمس طائرات بوينج 787-9 ظلت بدون مشترين بعد تصنيعها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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