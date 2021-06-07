النفط ينخفض بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين

وكالات – تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد أن لامست أعلى مستوياتها في عامين التي وصلت إليها بفعل توقعات بتحسن الطلب وإبقاء كبار منتجي الخام على سريان قيود على الإمدادات.

وأثناء الجلسة سجلت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 72.27 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019، لكنها تراجعت لتغلق منخفضة 40 سنتا، أو 0.56%، إلى 71.49 دولار للبرميل.

ولامست عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستوى 70 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، لكنه أنهت الجلسة منخفضة 39 سنتا، أو 0.56%، عند 69.23 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط على مدار الأسبوعين الماضيين وزاد برنت 37% منذ بداية العام بفضل قيود الإمدادات التي فرضتها أوبك وحلفاؤها وتعافي الطلب جزئيا من انهيار سببته جائحة كورونا.

وعززت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ أسعار النفط بالتمسك بقيود على الإمدادات حتى نهاية يوليو.

وقال محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن المجموعة تتوقع أن تواصل مخزونات الخام الهبوط في الأشهر المقبلة.

ويتوقع محللون أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، مع تراجعات مؤقتة، بسبب زيادة في الطلب العالمي في أعقاب قرارات الولايات المتحدة وأوروبا بتخفيف قيود كورونا، في حين بدأت الهند تخفيف أحدث موجة من الإغلاقات في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتترقب سوق النفط جولة جديدة من المحادثات بين إيران وقوى عالمية في العاشر من يونيو قد تشمل رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على صادرات النفط الإيرانية.