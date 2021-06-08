مدينة نور.. 20 معلومة عن مشروع طلعت مصطفى الجديد

دوت الخليج – وضعت مجموعة طلعت مصطفى، يوم الأحد، حجر أساس مدينة نور التي تقيمها في مدينة حدائق العاصمة، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يلي تستعرض بوابة دوت الخليج جورنال 20 معلومة عن المشروع، وفقا لما كشف عنه الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، هشام طلعت مصطفى، خلال مؤتمر إطلاق المشروع، وفي لقائه ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

1- 5000 فدان مساحة المشروع بمدينة حدائق العاصمة.

2- وافق مجلس الوزراء على السماح بالتعاقد على الأرض منتصف يناير الماضي.

3- المدينة تقام بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

4- 500 مليار جنيه استثمارات المدينة على مدار فترة المشروع.

5- 15 عاما مدة تنفيذ المشروع.

6- 4 مكاتب وشركات عالمية خططت المشروع هي SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman

7- المدينة بالكامل سيتم تزويدها بأحدث التكنولوجيا والرقمنة

8- يقام المشروع على 10 مراحل موزعة على سنوات التنفيذ.

9- إطلاق مرحلة من المشروع سنويا وفق خطة الشركة.

10- 4 سنوات مدة تنفيذ كل مرحلة من بداية العمل بها.

11- 140 ألف وحدة سكنية ستتضمنها المدينة تتناسب مع الشرائح كافة.

12- 8000 وحدة بالمرحلة الأولى سيتم البدء في إقامتها.

13- 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة سيوفرها المشروع.

14- 110 مليارات جنيه عوائد وضرائب سيدرها المشروع للدولة.

15- 600 ألف نسمة ستقطن في المدينة.

16- 3 بنوك جرى الاتفاق معها على تقديم تسهيلات للعملاء بالمشروع هي: الأهلي ومصر والقاهرة.

17- 15 عاما فترة السداد المقدمة لعملاء المشروع.

18- 38 ألف جنيه أقل مقدم للوحدات السكنية بالمشروع.

19- 3800 جنيه أقل قسط شهري.

20- السماح بتقسيط ثمن الوحدة حتى 15 عامًا.