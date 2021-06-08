الولايات المتحدة تسترجع ملايين الدولارات من قراصنة استولوا على محفظة لعملة بيتكوين

سكاي نيوز عربية – تمكن محققون في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI”، من استعادة ملايين الدولارات من محفظة للعملة المشفرة “بيتكوين”، كانت قد دفعت فدية للقراصنة، بعد هجومهم على خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة “كولونييال” الشهر الماضي، والذي تسبب في وقف إمدادات النفط والوقود لولايات الساحل الشرقي.

وبحسب أشخاص مطلعين على التحقيقات، فإن استعادة الفدية تعتبر نجاحا نادرا بالنسبة لشركة وقعت ضحية لهجوم إلكتروني يطلب فدية، وإنجازا لوزارة العدل الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة خط الأنابيب “كولونييال” جوزيف بلونت، لصحيفة “وول ستريت جورنال”، في مقابلة نشرت الشهر الماضي، إن الشركة وافقت على دفع الفدية البالغة 4.4 ملايين دولار، لأن المسؤولين لم يعرفوا وقتها مدى تدخل القراصنة، وكم الوقت المطلوب لاستعادة العمليات في خط الأنابيب.

لكن خلف الكواليس، اتخذت الشركة خطوات مبكرة لإخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي، واتبعت تعليمات ساعدت المحققين على تتبع الدفع إلى محفظة العملة النقدية التي تستخدم من قبل القراصنة، والتي يعتقد أن مقرها في روسيا.

وربط المسؤولون الأمريكيون بين الهجوم السيبراني ومجموعة قراصنة تعرف باسم “داركسايد”، يقال إنها تتقاسم أدواتها الخبيثة مع مخترقين إجراميين آخرين.