بيتكوين تسجل نزوحا قياسيا للتدفقات بقيمة 141 مليون دولار في أسبوع

وكالات _ أظهرت بيانات من CoinShares لإدارة العملات المشفرة نشرت أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات بيتكوين شهدت نزوحا قياسيا للتدفقات الأسبوع الماضي مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.

وبلغت التدفقات النازحة من بيتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو وهو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام.

ومنذ بداية العام ما زالت العملة المشفرة تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحا للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت بيتكوين على مدار شهر مايو بنحو 35.4%، ومنذ بداية يونيو انخفضت 4.8%.

وعلى النقيض، استمرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق إيثر مليار دولار.