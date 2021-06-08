نيفين جامع: عرض برنامج دعم الصادرات على مجلس الوزراء للاعتماد الأسبوع الجاري

دوت الخليج _ قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال أيام، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة مطلع الشهر المقبل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات.

وقالت جامع في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج على هامش حفل إطلاق برنامج she trades للتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز تواجدها بالأسواق العالمية، إن التكلفة المالية للبرنامج ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع الجاري للاعتماد، مؤكدة تبني خطة طموحًا، تتضمن دعم كبير لمحافظات الصعيد والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذلك الأسواق الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على دعم تكلفة الشحن خاصة لأسواق إفريقيا بنسبة تصل إلى 80%.

ومن ناحية أخرى أكدت جامع أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز المرأة في منظومة التنمية الاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف بكل القطاعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وزيادة مساهمتها في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشارت خلال كلمتها في فعاليات إطلاق مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر “SheTrades Egypt” الذي ينفذه مركز التجارة الدولية بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، إلى أهمية المشروع في دعم رائدات الأعمال خاصة في قطاع الحرف اليدوية في مصر لتعزيز قدراتهن للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، حيث تستحوذ المرأة على 20% من إجمالي الشركات المصرية العاملة في قطاع الحرف اليدوية.