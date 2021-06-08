وزيرة التخطيط: إعلان تفاصيل خطة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية نهاية يوليو

دوت الخليج _ توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن التفاصيل الإطارية والخطوات الأولى لخطة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية نهاية شهر يوليو المقبل.

وأضافت السعيد في تصريحات خاصة لحابي على هامش حفل إطلاق برنامج she trades للتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز تواجدها بالأسواق العالمية، أن اللجان التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء بصدد بدء الاجتماعات لوضع تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج الإصلاح الهيكلي.

وقالت السعيد: “الحكومة لديها بالفعل خطة تتضمن جدولًا زمنيًّا مستهدفًا لتنفيذ الإجراءات المرتقبة لبرنامج الإصلاح الهيكلي، إلا أن اللجان ستعمل على وضع مزيد من التفاصيل بالتعاون مع عدد من الجهات الاستشارية خاصة أن الخطة التنفيذية سيشارك في وضعها ممثلون عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني”.

وأضافت أنه يجري حاليًا الاستقرار على أعضاء المجموعات الثابتة التي ستعمل على متابعة تنفيذ البرنامج، علمًا بأن رئيس الوزراء سيجتمع مع هذه المجموعات بصورة ربع سنوية لمتابعة سير تنفيذ الخطة.

وأوضحت أن عملية الإصلاح الهيكلي تتسم بالعمق ما يحتاج لمزيد من الوقت لبحث ومناقشة كل التفاصيل التنفيذية مع مختلف الأطراف المعنية قبل الخروج بالقرارات.

وكان رئيس الوزراء قال خلال مؤتمر صحفي مطلع الشهر الجاري إن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، ستركز على عدد من القطاعات التي تقود الاقتصاد الوطني، وأنه تم التوافق على البدء بقطاعات: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على العديد من المشروعات القومية الكبرى بها.