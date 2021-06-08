مال وأعمال

طارق سيف سفيرا لمنظمة التأمين الأفريقية بمصر

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اختارت منظمة التأمين الأفريقية AIO الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين سفيرا لها بالسوق المصرية.

وجدير بالذكر أن منظمة التأمين الأفريقية هي منظمة دولية تأسست عام 1972 و مقرها جمهورية الكاميرون تمثل قطاع التأمين وإعادة التأمين بافريقيا وتضم 342 عضوا من 48 دولة أفريقية و 16 عضوا من 10 دول غير إفريقية ؛ وقد اعتمد المنظمة اخيرا سياسة تعيين سفراء لها بالدول المعنية.

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والدكتور طارق سيف هو أمين عام الاتحاد المصري للتأمين وله خبرة تتعدي 25 عاما بصناعة التأمين بمصر ومنطقة الخليج العربي وحاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن ودرجة الدكتوراة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وله العديد من المؤلفات في مجال التأمين باللغات العربية والإنجليزية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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