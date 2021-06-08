الناتج الصناعي الألماني يخالف التوقعات في أبريل ويتراجع 1%

_ تراجع الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع في أبريل حسبما أظهرته البيانات الصادرة اليوم، في مؤشر على أن نقص أشباه الموصلات واختناقات تعاني منها إمدادات أخرى يقوضان تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي تراجع واحدا في المائة مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة عُدلت خفضا إلى 2.2 في المائة في مارس.