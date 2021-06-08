مصر الجديدة للإسكان توضح أسباب تراجع أرباحها خلال 9 أشهر

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الإنخفاض في صافي الربح خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري مقارنًا بالمستهدف بالموازنة والفعلي عن نفس الفترة من العام السابق يرجع إلي عدة أسباب.

وأضافت الشركة في بيان صادر عن البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إيراد مشروع المشاركة مع سوديك خلال الفترة المذكورة بلغ 108.072 مليون جنيه مقابل 144.45 مليون جنيه مستهدفة عن نفس الفترة بتراجع قدره 36.39 مليون جنيه نتيجة لإعادة الجدولة وتعديل الحد الأدني المضمون من الإيرادات.

وذكرت مصر الجديدة للإسكان أن السبب الثاني يرجع إلي أنه تم تسجيل 1.3 مليون جنيه إيراد لوحدة سكنية فقط خلال الفترة وذلك للأسباب التالية:

إيقاف بيع الواحدات بمدينة نيو هليوبوليس أعتبارًا من 15 يناير 2019 بقرار مجلس الإدرة.

جدول بيانات التكلفة تظهر خسارة في الكثير من وحدات المشروعات عند المقارنة سعر البيع بهذة التكلفة مما يسلتزم إعادة دراسة عناصر التكلفة وإعادة تسعير الوحدات مع تطبيق نموذج التسعير الموحد الذي تم الأتفاق عليه في الإجتماعات التي عقدتها الشركة القابضة.

تم تأجيل معاودة بيع الوحدات لحين تعديل سياسية التسعير والشروع في تطوير مدينة نيو هليوبوليس لتحسين وضع المدينة مما يسمح بتنشيط المبيعات والذي تعذر تحقيقه حتي الآن لعدم حصول الشركة علي التمويلات المطلوبة لتنفيذ خطة التطوير.

تم أتحاذ القرار في بيع مساحة 142 فدان قطعة واحدة مقارنة بالمستهدف الذي كان يعتبر أن بيعها سيتم علي أجزاء خلال العام في مزاد بتاريخ 15 فبراير 2021 والذي تم تأجيلة إلي 31 مارس الماضي وفي هذه الجلسة تم بيع مساحة 270 فدان بسعر 2263 جنيه للمتر وعليه فانه من المتوقع تسجيل إيراد البيع في الربع الأخير من العام المالي الحالي بإجمالي مبلغ 1.34 مليار جنيه لمساحة 142 فدان وذلك بعد التوقيع علي العقود وتسليم الأرض.

وجاري حاليًا إعداد خطة للمبيعات تحت إشراف الشركة القابضة تتضمن إعادة التسعير ودراسة تسويقية وخطة مبيعات حتي يمكن الإستفادة من هذه الوحدات في أسرع وقت.

يشار إلي أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 16.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 379.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال نفس الفترة تراجعت إيرادات مصر الجديدة للإسكان إلى 263.7 مليون جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.