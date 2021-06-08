عاجل.. تي إيه تي ترفع سعر عرض شراء الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 49.04 جنيه للسهم

دوت الخليج _ تلقى بنك أبوظبي التجاري عرضا معدلا من شركة تي إيه تي للخدمات الطبية للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، بسعر 49.04 جنيه للسهم، بدلا من 45.04 جنيه للسهم.

وبذلك ترتفع قيمة الشركة في عرض الاستحواذ المعدل إلى 700 مليون جنيه بدلا من 650 مليون جنيه.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن مقدم العرض المحتمل أفاد بأنه بصدد التقدم لوزارة الصحة والسكان للحصول علي موافقتها علي عملية الاستحواذ، وكذلك بصدد إعداد ملف عرض الشراء الإجباري للتقدم به للهيئة فور اكتماله.

وبحسب البيان، قام البنك بالتوقيع علي خطاب إلتزام مع مقدم العرض المحتمل بشأن العرض الملزم المعدل وذلك طبقًا لما وارد في خطاب تنظيم عملية إجراءات البيع المرسل لك من المستثمرين المحتملين المشار اليهم.

وأضافت أن البنك سيلتزم ببيع حصته في الشركة إلي مقدم العرض المحتمل بشرط حصول مقدم العرض المحتمل علي كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية ونشر إعلان عرض الشراء الإجباري بسعر لا يقل عن السعر المعروض من مقدم العرض المحتمل في العرض الملزم المعدل.

كما لا يخل التوقيع علي خطاب الإلتزام بحق البنك في بيع حصته في الشركة لأي مقدم عرض آخر يقوم بنشر إعلان عرض شراء إجباري بسعر أعلي من السعر المعروض من مقدم العرض المحتمل في العرض الملزم المعدل.

كانت شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة قد أودعت لدى هيئة الرقابة المالية، قبل يومين، مشروع عرض شراء إجباري حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ـ المركز الطبي الجديد الإسكندرية، بسعر نقدي 47.986 جنيه للسهم، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.