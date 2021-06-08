الرقابة المالية تمد مهلة تقدم الدار العقارية بعرض الاستحواذ على سوديك

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها كتاب من شركة الدار العقارية بشأن مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري علي كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار المصرية “سوديك”.

وأضافت الهيئة في بيان صادر عن البورصة اليوم الثلاثاء، أنه تقرر مد مهلة تلقي العرض لمدة 30 يومًا عمل إضافية تبدأ من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 14 يونيو الجاري، ولذلك للإنتهاء من الفحص النافي للجهالة.

وتقدمت شركة الدار العقارية الإماراتية في شهر مارس الماضي، بعرض مبدئي غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51 بالمائة من أسهم رأس المال المصدر لشركة سوديك، بسعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

وقرر مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، منتصف أبريل الماضي تعيين شركة أي إف جي هيرميس وأحد بنوك الاستثمار الدولية، مستشارين ماليين للشركة، لمساعدتها على دراسة العرض المبدئي المقدم من تحالف المستثمرين بقيادة شركة الدار العقارية في 13 مارس الماضي، والتفاوض بشأنه لمساعدة الشركة في إيجاد فرص استراتيجية أخرى.

ووافق المجلس على عروض الأتعاب المقدمة من المستشارين الماليين بخصوص الصفقة، إضافة إلى السماح لتحالف المستثمرين ممن تتم الموافقة عليهم من قبل الشركة في القيام بالفحص النافي للجهالة على الشركة، والذي يتم التنسيق له من قبل المستشارين الماليين.

كما وافق المجلس على تعيين المستشار المالي المستقل للشركة بخصوص الصفقة، وتفويض ماجد شريف العضو المنتدب أو عمر الحموي عضو المجلس منفردين أو مجتمعين في اختيار المستشار المالي المستقل من المستشارين المتقدمين بعروضهم.

يشار إلي أن شركة سوديك سجلت أرباحاً خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 100.46 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 30.006 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 848.57 مليون جنيه، مقابل 528.98 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة خلال نفس الفترة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 44.18 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 79.718 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.