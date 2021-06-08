عبد اللطيف محجوب وZeta investment يرفعان حصتيهما في بلتون فوق 5%

رفع عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، حصته في رأسمال بلتون المالية القابضة من 0.783 إلي 5.1446%.

وأضافت الشركة في بيان صادر عن البورصة المصرية، أن العميل أشتري 19.437 مليون سهم بقيمة 78.38 مليون جنيه، بمتوسط سعر 4.032 جنيه للسهم.

وفيما يخص نسبة حصص المجموعات المرتبطة تبلغ حصة على محمود 1.099%، بينما يبلغ الإجمالي العام 6.2439%.

وقامت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية بتنفيذ الصفقة.

ومن جانب آخر قام العميل zeta investment ltd برفع حصته في رأسمال بلتون من 2.6 إلي 5.004%، وبلغت قيمة الصفقة 9.2 مليون جنيه بمتوسط سعر 4 جنيه للسهم الواحد.

وبلغت نسبة حصصة المجموعات المرتبطة كالأتي؛ 1.9% لـ إسلام محمد

وقامت شركة بلوم لتداول الاوراق المالية بتنفيذ الصفقة.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 3.803 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 8.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 97.94 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 67.98 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 22.39 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 14.65 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.