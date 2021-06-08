مال وأعمال

اقتصاد منطقة اليورو ينكمش بأقل من المتوقع في الربع الأول رغم إغلاقات كورونا

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– أظهرت بيانات منقحة من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل كثيرا مما كان متوقعا في الربع الأول من العام، مع زيادة المخزونات والاستثمارات قابلها انخفاض الإنفاق الاستهلاكي رغم إغلاقات كورونا.

وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو البالغ عددها ‭‭‭19‬‬‬ انكمش ‭‭‭0.3‬‬‬ بالمئة على أساس ربع سنوي ليسجل انخفاضا ‭‭‭1.3‬‬‬ بالمئة على أساس سنوي. يُقارن ذلك مع تقديرات قبل ثلاثة أسابيع ‭‭‭-0.6‬‬‬ بالمئة و‭‭‭-1.8‬‬‬ بالمئة على التوالي.

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أدى انخفاض استهلاك الأسر، الذي تضرر من إجراءات العزل العام بسبب وباء فيروس كورونا والتي تضمنت إغلاق المتاجر في جميع أنحاء أوروبا، إلى خصم ‭‭‭1.2‬‬‬ نقطة في حين كان الإنفاق الحكومي محايدا.

يأتي انكماش الناتج المحلي الإجمالي ‭‭‭0.3‬‬‬ بالمئة بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ‭‭‭0.6‬‬‬ بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعني أن اقتصاد منطقة اليورو كان من الناحية الفنية في ثاني ركود منذ بداية جائحة كورونا.

وقال يوروستات إن التوظيف انخفض أيضا ‭‭‭0.3‬‬‬ بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، وهبط ‭‭‭1.8‬‬‬ بالمئة على أساس سنوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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