- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات وتنقلات بعدد من أجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو دفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، وأنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل.
ونص قرار وزير الإسكان على تولى المهندس صلاح الدين أحمد القليوبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، العمل رئيسا لجهاز حماية أملاك الهيئة (القطاع الأول)، والمهندس أشرف احمد محمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة والمشرف علي الساحل الشمالي الغربي، العمل رئيساً لجهاز مدينة سفنكس الجديدة.
كما نص القرار على عمل المهندس خالد أحمد محمود سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، رئيسا لجهاز القري السياحية، والمهندس وليد عبدالقادر عبدالحميد فراج، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز حماية أملاك الهيئة، العمل رئيس جهاز شرق وغرب مطروح (القطاع الثالث) للساحل الشمالى الغربي، وأحمد عبدالحميد عبدالعزيز مكي ، مدير عام الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيس جهاز (القطاع الثاني) الساحل الشمالي الغربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.