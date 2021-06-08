مال وأعمال

توفير اللقاح والغذاء مجانا سيكلف الهند 11 مليار دولار إضافية

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بلومبرج _ قالت بلومبرج نيوز اليوم الثلاثاء، إن الهند ستحتاج إلى إنفاق 800 مليار روبية إضافية (11 مليار دولار) لتوفير اللقاح والغذاء مجانا لملايين المتضررين من الموجة العنيفة من العدوى بفيروس كورونا.

وأضافت بلومبرج نقلا عن أشخاص على دراية بالأمر أن حكومة الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ستخصص 700 مليار روبية أخرى لتوفير الغذاء للفقراء والمحتاجين حتى نوفمبر تشرين الثاني.

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وذكرت المصادر أن الحكومة قد لا تحتاج للجوء إلى سوق السندات للحصول على الأموال مشيرة إلى توزيعات بقيمة 991.2 مليار روبية تلقتها من البنك المركزي المصري وتدفقات متوقعة من مبيعات أصول.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الاثنين بعد إغلاق الأسواق إن الهند ستوفر اللقاح مجانا لكل البالغين، في مسعى لكبح جائحة حصدت مئات الآلاف من الأرواح.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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