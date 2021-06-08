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عاجل.. عطل مفاجيء في مواقع كبرى منها نيويورك وفاينانشال تايمز

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وكالات _ تعطلت العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، من بينها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ومواقع وسائل إعلامية كبرى.

ومن ضمن المواقع الإعلامية التي تعرضت للعطل مواقع صحيفتي «الجارديان» و«فاينانشال تايمز» البريطانيتين وصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية وصحيفة «لو موند» الفرنسية، وموقعا شبكة «سي إن إن» ووكالة «بلومبرج».

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وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع حوالى الساعة 10,00 بتوقيت جرينيتش.

وعادت بعض هذه المواقع للعمل مرة أخرى، ومنها بلومبرج.

موقع نيويورك تايمز الساعة 12:55 بتوقيت القاهرة

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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