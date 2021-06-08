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وكالات _ تعطلت العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، من بينها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ومواقع وسائل إعلامية كبرى.
ومن ضمن المواقع الإعلامية التي تعرضت للعطل مواقع صحيفتي «الجارديان» و«فاينانشال تايمز» البريطانيتين وصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية وصحيفة «لو موند» الفرنسية، وموقعا شبكة «سي إن إن» ووكالة «بلومبرج».
وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع حوالى الساعة 10,00 بتوقيت جرينيتش.
وعادت بعض هذه المواقع للعمل مرة أخرى، ومنها بلومبرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عطل مفاجيء في مواقع كبرى منها نيويورك وفاينانشال تايمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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