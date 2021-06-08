وزير قطاع الأعمال العام يتفقد خطة التطوير بشركة غزل المحلة

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم أعمال التطوير التي تجري في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بمرافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واستهل الوزير، زيارة الشركة، بتفقد مركز تدريب العاملين، وذلك بعد الانتهاء من تطويره، وتركيب الماكينات لتدريب العاملين على المعدات والآلات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.