: خلل في شركة فاستلي لخدمات الحوسبة ربما يكون وراء تعطل مواقع عالمية كبرى

_ تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي والحكومة والمواقع الإخبارية في جميع أنحاء العالم لانقطاعات متعددة ، صباح الثلاثاء ، مع بعض التقارير التي تشير إلى خلل في شركة فاستلي لخدمات الحوسبة السحابية ومقرها الولايات المتحدة.

ولم يتسن لرويترز على الفور تأكيد المشكلة التي تؤثر على المواقع.

قالت فاستلي إنها كانت تحقق في “التأثير المحتمل على الأداء مع خدمات CDN الخاصة بنا” ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وأظهر الموقع أن معظم مناطق تغطية فاستلي كانت تواجه “أداء متدهور”.

بشكل منفصل ، بدا أيضًا أن موقع أمازون دوت كوم للبيع بالتجزئة معطّل. أما أمازون فلم يكن متاحًا على الفور للتعليق.

وأبلغ ما يقرب من 21000 من مستخدمي ريديت عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي ، بينما أبلغ أكثر من 2000 مستخدم عن مشكلات مع أمازون، وفقًا لموقع مراقبة انقطاع التيار Downdetector.com.

كان موقع Twitch الخاص بشركة أمازون يعاني أيضًا من انقطاع الخدمة ، وفقًا لموقع Downdetector الإلكتروني.

كما واجهت المواقع الإلكترونية التي تديرها منافذ إخبارية بما في ذلك Financial Times و The Guardian و New York Times و Bloomberg News انقطاعات في الخدمة.