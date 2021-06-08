سلطنة عمان تتوقع جمع 1.5 مليار دولار من ثاني إصداراتها من الديون الدولية هذا العام

– أفادت وثيقة يوم الثلاثاء بأن سلطنة عمان من المتوقع أن تبيع صكوكا لأجل تسع سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، وأنها قلصت السعر الاسترشادي بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 8.5 مليار دولار على ثاني إصداراتها من الديون الدولية هذا العام.

يرتب العملية سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك إيه.بي.سي وبنك مسقط.

ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.