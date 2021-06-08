- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أفادت وثيقة يوم الثلاثاء بأن سلطنة عمان من المتوقع أن تبيع صكوكا لأجل تسع سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، وأنها قلصت السعر الاسترشادي بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 8.5 مليار دولار على ثاني إصداراتها من الديون الدولية هذا العام.
يرتب العملية سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك إيه.بي.سي وبنك مسقط.
ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تتوقع جمع 1.5 مليار دولار من ثاني إصداراتها من الديون الدولية هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.