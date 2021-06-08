نائب وزير المالية: تطبيق التسجيل المسبق للشحنات إلزامي للبضائع الواردة بحرا بتاريخ شحن أول يوليو

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فهد حسين _ أكد إيهاب ابوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، على تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الواردة إلى البلاد عبر الموانئ البحرية بشكل إلزامي اعتبارا من تاريخ شحن أول يوليو المقبل.
وأضاف نائب وزير المالية للخزانة العامة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنة من الخارج دون تسجيلها بالمنظومة الجديدة “ACI”.
وتوقع أبوعيش، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ستقضي على نسبة كبيرة جدا من الفواتير الغير صحيحة للرسائل الواردة من الخارج، والتي تتضمن قيمة أقل من الحقيقية للبضائع بما يهدر حق الدولة في الرسوم الجمركية المفروضة.
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